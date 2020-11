Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch ins Referat Soziales der Stadtverwaltung

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag Räume des Sozialreferats in der Maxstraße verwüstet. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchwühlten in dem Amtsgebäude zahlreiche Schränke und Schubladen. Sie beschädigten Türen und versprühten einen Feuerlöscher. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest, auch kann noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Mitarbeiter entdeckten den Einbruch am Morgen und informierten die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren. Die Polizei Kaiserslautern ermittelt und bittet um Hinweise: Wem ist in der Nacht zum Freitag Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

