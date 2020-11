Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wer nicht hören will

OffenburgOffenburg (ots)

Was am Montagabend mit einem Platzverweis gegen sechs Personen die Musik hörten und am Pfählerpark tranken begann, endete wenig später mit einem Strafverfahren gegen einen 28-Jährigen. Um 20:20 Uhr war die Gruppe einer Streife des Polizeireviers Offenburg aufgefallen. Nach Feststellung der Identitäten, erhielten sie Platzverweise, denen sie nur widerwillig nachkamen. Als die Beamten eine Stunde später die Einhaltung der Maßnahmen kontrollierten, fanden sie drei der zuvor angetroffenen erneut mit weiteren Personen an der Örtlichkeit vor. Nachdem sich die Personen entfernten, blieb an einem Fahrrad ein Rucksack - offenbar herrenlos - zurück. Bei der Nachschau darin, fiel den Beamten rund 200 Gramm Cannabis in die Hände. Der 28-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt schon entfernt hatte, kehrte zurück und forderte erfolglos die Rückgabe seines Besitztums. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel eingeleitet.

