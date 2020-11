Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Mehrere Handyverstöße geahndet

HaslachHaslach (ots)

Nach durchgeführten Verkehrskontrollen am Montag in der Hausacher Straße müssen nun mehrere Verkehrsteilnehmer mit Bußgeldern rechnen. Im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 17:15 Uhr legten die Beamten des Polizeireviers Haslach das Hauptaugenmerk auf Gurt- und Handyverstöße. Insgesamt sieben Fahrzeugführer konnten festgestellt werden, die während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt waren. Im Rahmen eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren müssen sie nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell