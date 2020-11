Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Altschweier - Einbruch, Zeugen gesucht

Am Montagabend, gegen 22 Uhr, verschafften sich zwei Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Auto Service Werkstatt auf der Bühlertalstraße. Die Täter konnten durch ein von ihnen aufgebrochenes Fenster in das Gebäude eindringen. Offenbar schlug der daraufhin ausgelöste akustische Alarm die Langfinger in die Flucht, sodass augenscheinlich nichts entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden daher gebeten, sich mit dem Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer 07223/99097-0 in Verbindung zu setzen.

