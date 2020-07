Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Ein 17-Jähriger befuhr am Samstagnachmittag (15.40 Uhr) mit einem Leichtkraftrad die Bergstraße in Richtung Bad Essen. In einer Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam in einem Straßengraben zum Liegen. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Krad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

