POL-OG: Rheinmünster - Widerstand geleistet

RheinmünsterRheinmünster (ots)

Das Verhalten einer 24-Jährigen führte am Montagvormittag zu einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 10:00 Uhr habe die junge Frau eine Postsendung aus dem Ausland am Zollamt des Flughafens Baden-Airpark abholen wollen. Nach Öffnen des Pakets wurde sie von den beteiligten Zollbeamten darauf aufmerksam gemacht, dass die Einfuhr von Arzneimitteln und den offensichtlich verdorbenen Lebensmitteln auf postalischem Wege verboten sei. Im weiteren Gesprächsverlauf soll sich die Mittzwanzigjährige weiterhin uneinsichtig gezeigt und einem Zollbeamten die Medikamente aus der Hand gerissen haben. Anschließend flüchtete sie in Richtung Ausgang, konnte aber aufgehalten werden. Verletzt wurde niemand. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeipostens Flughafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

