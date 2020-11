Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Arztpraxis

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Diebe haben am Donnerstagmorgen versucht, in der Schneiderstraße in eine Arztpraxis einzubrechen. Sie machten sich in einem Obergeschoss des Ärztehauses an der Tür der Praxis zu schaffen. Die Polizei stellte später Hebelspuren und eine Manipulation am Türschloss fest. Den Einbrechern war es nicht gelungen, die Tür aufzubrechen. Sie wurde zwar beschädigt, hielt dem Einbruchversuch aber stand. Die Beamten ermitteln wegen des versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 7.45 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell