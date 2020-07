Polizei Bonn

POL-BN: Siegburg: Verletzte Person nach Zeugenhinweis angetroffen/Weitere Person leblos in Wohnung aufgefunden/Staatsanwaltschaft und Mordkommission haben Ermittlungen übernommen/Zwei Festnahmen

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.07.2020, gegen 06:40 Uhr, informierte ein Passant über Notruf die Einsatzleitstelle der Siegburger Polizei über zwei, möglicherweise angetrunkene Personen, die aus Richtung der Bundesstraße 484 in Gehrichtung Aulgasse unterwegs waren. Eine kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung traf vor Ort einen 28-Jährigen an, der im Oberkörperbereich eine Verletzung aufwies. Nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort erfolgte sein Transport zur weiteren Behandlung in eine Krankenhausambulanz. Im Zuge der weiteren Ermittlungen im Bereich seines Wohnumfeldes in einer zentralen Unterbringungseinrichtung in Sankt Augustin ergaben sich schließlich Ermittlungsansätze mit Blick auf den Begleiter des Verletzten: Im Anschluss suchten Fahndungsteams schließlich die Wohnanschrift eines Mannes in Lohmar auf, der nach Zeugenaussagen Kontakt zu dem Verletzten gehabt haben soll. In dessen Wohnung fanden die Einsatzkräfte den 45-Jährigen schließlich leblos auf - ein alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der Gesamtumstände nahm eine Mordkommission unter Leitung von EKHK Michael Brück in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen vor Ort auf.

Nach den ersten Ermittlungen wurde der zuvor auf der Aulgasse festgestellte, verletzte 28-Jährige vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurde ein weiterer 28-Jähriger, bei dem es sich um den Begleiter des 28-jährigen gehandelt haben dürfte, ebenfalls vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

