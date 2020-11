Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto aufgebrochen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

In der Pfaffenbergstraße haben Diebe zwischen Dienstag und Donnerstag ein Auto aufgebrochen. Die geschädigte Fahrzeughalterin entdeckte am Donnerstagmorgen, dass aus ihrem BMW unter anderem ein tragbares Navigationsgerät, eine Sonnenbrille und Bordwerkzeug fehlten. Wie die Täter es anstellten, den Wagen zu knacken, steht aktuell nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruch geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

