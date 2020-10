Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zeuge meldet alkoholisierte Fahrerin

Hattingen (ots)

Am 02.10. gegen 14:00 Uhr würgte eine 63-jährige Hattingerin an einer Ampel dreimal ihren Pkw ab. Einem Zeugen erschien dies verdächtig und er sprach die Fahrerin an. Dabei stellte er deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Er folgte ihr in seinem Pkw und informierte die Polizei. Die Polizeibeamten trafen die Frau an, ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Die Hattingerin wurde zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache verbracht.

