POL-PPWP: Wohnung in Mehrfamilienhaus Ziel von Einbrechern

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Wohnung in der Dreihübelstraße eingebrochen. Sie durchwühlten zwei Zimmer und entwendeten mehrere Schmuckstücke im Wert von etwa 600 Euro.

Als der 61-jährige Wohnungsinhaber kurz nach 16 Uhr nach Hause kam, begegneten ihm beim Betreten des Mehrfamilienhauses zwei unbekannte Frauen. Sie stiegen in einen älteren Opel und fuhren davon. Dann bemerkte der Mann, dass seine Wohnungstür aufgebrochen war und alarmierte die Polizei.

Er vermutete, dass die Unbekannten für den Einbruch infrage kommen. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug und die beiden Frauen verlief negativ.

Die Tatverdächtigen beschrieb der Geschädigte so:

Südosteuropäischer Phänotypus, auffallend schlank, etwa 1,70 Meter groß, braune, schulterlange Haare.

Bei dem Auto handelte es sich um einen silbergrauen Opel, eine ältere Stufenhecklimousine.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen oder den Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. |mhm

