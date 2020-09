Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am vergangenen Wochenende sind im Ergebnis von Kontrollen durch die Bundespolizei fünf Haftbefehle vollstreckt worden. Der erste Verurteilte in der Runde, nach dem gefahndet wurde, lief den Ordnungshütern dabei am Freitagabend in der Görlitzer Bahnhofstraße in die Arme. Der 21-Jährige aus der Neißestadt hatte noch ein Ordnungsgeld i. H. v. 400,00 Euro bei der Landesjustizkasse offen. Er wendete die drohende Ordnungshaft ab und zahlte.

Auf das Konto des zweiten Verurteilten gehen sogar gleich zwei Haftbefehle. Als der 34-Jährige am Samstag gegen 03.30 Uhr ebenfalls in der Bahnhofstraße angetroffen wurde, sind zunächst seine Personalien überprüft worden. Dabei kam ans Licht, dass zwei Strafbefehle des Amtsgerichts Görlitz - einer wegen Bedrohung, der andere wegen Diebstahls - vorliegen, der polnische Bürger die damit zusammenhängenden Geldstrafen bislang nicht beglichen hatte. Insgesamt waren 810,00 Euro aufgelaufen. Weil der Mann zahlungsunfähig war, wurde er zur Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort verbüßt er nun zwei Ersatzfreiheitsstrafen.

Der dritte Verurteilte wurde am Sonntagvormittag in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf festgenommen. Auf das Konto des 39-jährigen Polen geht ein Vergehen nach dem Waffengesetz, weshalb vom Amtsgericht Bayreuth eine Geldstrafe von 200,00 Euro gegen ihn verhängt wurde. Die Summe wurde noch am Festnahmeort zur Einzahlung übergeben.

Bei dem vierten Festgenommenen handelt es sich um einen polnischen Angeklagten. Er war in der Nacht zu Sonntag auch bei Kodersdorf in das Fahndungsnetz der Bundespolizei gegangen. Gegen ihn hatte das Amtsgericht Bielefeld im April dieses Jahres die Sitzungshaft angeordnet. Demnach werden dem 30-Jährigen Verstöße gegen Bewährungsauflagen und Zahlungsunwilligkeit vorgeworfen. Den Sitzungshaftbefehl setzte der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz nun in Vollzug.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell