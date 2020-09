Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Kia entwendet, Täter entkommt unerkannt

Weißwasser, Weißkeißel (ots)

In der vergangenen Nacht zog ein dunkler Geländewagen die Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich, als er gegen 04.40 Uhr am südlichen Stadtrand von Weißwasser den Streifenwagen passierte. Das Fahrzeug sollte kontrolliert werden, nachdem es von der B 156 auf die S 126 abgebogen war. Dazu schalteten die Beamten in Höhe des Braunsteichweges das Blaulicht ein. Während vorbildliche Kraftfahrer darauf mit einer Geschwindigkeitsdrosselung reagieren oder besser anhalten, gab dieser Kraftfahrer unvermittelt Vollgas. Die Streife fuhr dem Unbekannten also mit hohem Tempo hinterher und forderte Unterstützung an. Auch Kollegen der Landespolizei gelang es angesichts der Fahrweise daraufhin nicht, das SUV bei Kaupen (Gemeinde Weißkeißel) zu stoppen. Gegen 05.00 Uhr entdeckten die Ordnungshüter das Auto auf einem Waldweg in der Nähe der Rothenburger Straße. Möglicherweise hatte dort ein Baum für das Ende der Fahrt gesorgt. Infolge der Kollision wurde die Front des Kia Sorento beschädigt. Der Verdächtige hatte unterdessen, offensichtlich hektisch, den Unfallort verlassen. Schließlich waren Autoradio und Zündung noch eingeschaltet. Nach dem Fahrer wurde bis zum Morgengrauen vergeblich gesucht, an der Suche war auch ein Fährtenhund der Polizei beteiligt.

Der Halter des Kia wurde von der Freitaler Polizei über den Verlust seines Fahrzeuges in Kenntnis gesetzt. Inzwischen hat er Anzeige erstattet. Während die Ermittler des Freitaler Reviers den Tathergang um den Diebstahl aufklären, ermittelt das Weißwasseraner Revier wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

