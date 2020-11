Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauschgift und verbotene Messer sichergestellt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag in der Tannenstraße bei einem 38-Jährigen Drogen und zwei verbotene Messer entdeckt. Der Mann war am Abend einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten kontrollierten den Fußgänger. Wie sich herausstellte, hatte er Rauschgift, ein sogenanntes Butterflymesser und ein Einhandmesser einstecken. Die Einsatzkräfte fanden bei dem 38-Jährigen Haschisch und Amphetamin - Drogen im teilweise mittleren zweistelligen Grammbereich. Das Rauschgift und die Messer wurden sichergestellt. Der 38-Jährige wurde bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung führte nicht zum Auffinden von weiteren Betäubungsmitteln. Der Verdächtige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

