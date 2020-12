Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Samstag, 12.12.2020, 13:30 Uhr

Paderborn, Pipinstr./Borchener Str.

Am Samstagnachmittag ereignete sich um 13:30 Uhr im Bereich der Einmündung Pipinstr./Borchener Str. in Paderborn ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Ein 19jähriger Polofahrer befuhr die Borchener Str. in Richtung Pipinstraße. In Höhe der Synagoge stand am rechten Fahrbahnrand der ordnungsgemäß geparkte PKW Renault. Ein bislang unbekannte VW Caddy-Fahrer bog von der Pipinstraße nach links in die Borchener Str. ab und schnitt dabei die Kurve. Um einen Zusammenstoß mit dem silbernen Caddy zu verhindern, lenkte der Polofahrer seinen Pkw nach rechts und stieß dabei gegen den rechts geparkten Renault Twingo. Der silberne Caddy fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3500 EUR. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05251/3060 zu melden.

