Polizei Paderborn

POL-PB: Werkzeuge aus einem Transporter entwendet

33142 Büren (ots)

Freitag, 11.12.2020, 05:35 Uhr - 06:00 Uhr

Büren-Siddinghausen, Ritterteichstraße

Am Freitagmorgen wurde ein in der Ritterteichstraße in Büren-Siddinghausen abgestellter Firmentransporter aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

