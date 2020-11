Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkener Quad-Fahrer flüchtet vor der Polizei

RostockRostock (ots)

Am 21.11.2020 gegen 23:00 Uhr wurde durch die Beamten des Polizeireviers Hagenow ein Quad auf der Bundesstraße 321 in der Ortslage Bandenitz festgestellt. Die Beamten entschlossen sich, eine Verkehrskontrolle durchzuführen, da das Fahrzeug mit 3 Personen besetzt war. Der Fahrzeugführer versuchte jedoch, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen und kollidierte hierbei mit dem Streifenwagen. Bei der anschließenden Verfolgung waren Einsatzkräfte der Reviere Schwerin, Ludwigslust, Stolpe und des Kriminaldauerdienstes eingesetzt. Auf einem Feld in der Nähe der Ortslage Alt Zachun konnte das Quad gestoppt und die drei Personen gestellt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese hatte man ihm bereits Anfang des Jahres wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen. Gegen den Mann, der sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste, wird jetzt u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 2200,- Euro. Matthias Mörer Dienstgruppenleiter Polizeirevier Hagenow

