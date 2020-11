Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Rostocker Innenstadt

RostockRostock (ots)

Am 20.11.2020 gegen ca. 21:30 Uhr gingen in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock mehrere Hinweise ein, dass es im Bereich "Breite Straße" in der Rostocker Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen (5 und 20 Personen) gekommen sei. Nach ersten Erkenntnissen trafen gegen kurz vor 21:30 Uhr die beiden Personengruppen aufeinander, wobei sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung aus derzeit unbekannten Motiven entwickelte. Diese steigerte sich jedoch soweit, dass es zu körperlichen Übergriffen kam. Hierbei soll aus einer Personengruppe heraus auch ein Messer als Bedrohungsmittel eingesetzt worden sein. Aus welcher der beiden Personengruppen das Messer eingesetzt wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten lediglich Zeugen des Sachverhaltes und drei Beteiligte aus der kleineren Gruppe festgestellt werden. Die übrigen Beteiligten sind flüchtig. Die bekannten gemachten Beteiligten sind männlich, im Alter von 14, 16 und 23 Jahren und iranischer Nationalität. Sie wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Auf Grund der bisherigen Aussagen ist davon auszugehen, dass die Beteiligten der größeren Personengruppen augenscheinlich deutscher Herkunft sind. Es wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Christopher Hahn Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen Polizeiinspektion Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell