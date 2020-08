Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, L844/Motorradfahrer verletzt sich schwer

Coesfeld (ots)

Mit einem Rettungswagen ist ein schwer verletzter Motorradfahrer aus Gescher in ein Krankenhaus gekommen. Der 22-Jährige war am Sonntag (9.8.20) auf der L844 in Appelhülsen unterwegs, als er gegen 15.55 Uhr in einer Linkskurve ins Schlingern geriet. Der Fahrer schaffte es noch, von der Maschine abzuspringen und landete auf dem Asphalt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell