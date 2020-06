Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Praxisgebäude (12.06.2020 - 13.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruchsversuch in ein Praxisgebäude in der Blumenstraße. Diese Straftat wurde im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagnachmittag begangen.

Unbekannte Täter versuchten, gewaltsam an einem Fenster im Untergeschoss des Gebäudes in einen Archivraum einzudringen, was ihnen nicht gelang. An dem angegangenen Fenster entstand Sachschaden.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder zu möglicherweise benutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

