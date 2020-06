Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dachstuhlbrand

Grünstadt (ots)

Am frühen Freitag Morgen gegen 00:15 Uhr wurde durch die Leitstelle ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Grünstadt gemeldet. Vor Ort konnte durch die ersten eintreffenden Kräfte auch ein Brand im Obergeschoss des Hauses festgestellt werden. Der Eigentümer und eine weitere Bewohnerin hatten sich schon selbst aus dem Haus in Sicherheit bringen können. Durch die Feuerwehr Grünstadt, die mit 7 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz war, gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf das Gebäude zu verhindern. Zum Löschen von Glutnestern und Schwelbränden in der Dachisolierung musste das Dach an mehreren Stellen geöffnet werden. Nach Ende der Löscharbeiten verblieb die Feuerwehr noch mit einer Brandwache vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, am Gebäude ist jedoch größerer Sachschaden entstanden. Ermittlungen zu Schadenshöhe und Brandursache wurden durch Polizei eingeleitet.

