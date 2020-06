Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Raser mit nicht zugelassenem PKW und ohne Führerschein überführt

Ruchheim (ots)

Am Donnerstag, den 04.06.2020, konnte durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 13:00 Uhr auf der A6, in Fahrtrichtung Kaiserslautern, ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und gemessen werden. Die Messung erfolgte durch ein Provida Fahrzeug, welches speziell hierfür ausgelegt ist. Der PKW mit französischen Kennzeichen fuhr eine Strecke über mehrere hundert Meter mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von knapp 160 km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 100 km/h. Der französische Fahrzeugführer gab bei der Verkehrskontrolle an, seinen französischen Führerschein vor kurzem verloren zu haben. Einen Nachweis hierüber konnte er nicht vorzeigen. Eine Überprüfung bei der französischen Polizei ergab, dass der Fahrzeugführer seit kurzem keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Weiter sind die am Fahrzeug angebrachten französischen Kennzeichen lediglich im französischen Innland gültig. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu. Weiter wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

