Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigung an der Gaugerhütte (13.06.2020 - 14.06.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu Sachbeschädigungen bei der Gaugerhütte, die nach bisherigen Erkenntnissen am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag begangen wurden.

Unbekannte Täter beschädigten in diesem Zeitraum mit einem Messer oder einem ähnlichen Werkzeug den Tisch auf dem Spielplatz des Gaugers, weiterhin ritzten sie ein Symbol in das Holz der Gaugerhütte und sprühten zwei undefinierbare Symbole auf einen an der Hütte stehenden Tisch.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder möglicherweise von diesen benutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

