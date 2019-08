Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande - eine Person leichtverletzt

Wilhelmshaven (ots)

sande. Am Mittwoch, 28.08.2019, kam es gegen 18:25 Uhr auf dem Oldenburger Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler befuhr die Landesstraße 815 von Zetel kommend. In Höhe des Kreisverkehrs, am sogenannten "Sander Ei", am dortigen Fußgängerüberweg, Ecke Bahnhofstraße, übersah der Pkw-Fahrer einen von rechts kommenden 16-jährigen Radfahrer.

Trotz der eingeleiteten Vollbremsung vom Fahrradfahrer, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden, bei dem der Jugendliche leicht verletzt wurde.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

