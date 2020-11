Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201112.5 Grevenkop: Unerlaubte Müllentsorgung - Zeugen gesucht!

GrevenkopGrevenkop (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter sich unbemerkt einigen Abfalls in einer Wettern in Grevenkop entledigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Umweltsünder geben können.

Im Zeitraum vom 6. bis zum 9. November 2020 legte eine Person in der Schmerländer Wettern in der Straße Schmerland diverse Abfälle ab. Es handelte sich dabei um Säcke mit Gartenabfällen und Hausmüll, Metallschrott und einen alten Bürostuhl.

Hinweise auf den Verantwortlichen erlangte die Polizei bisher nicht. Zeugen, die Angaben zu ihm machen können, sollten sich bei den Ermittlern in Krempe unter der Telefonnummer 04824 / 8719400 melden.

Merle Neufeld

