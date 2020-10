Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeiliche Standkontrolle in der Kurt-Schumacher-Straße (02/1610) 15.10.2020, 23:30 Uhr

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 23:30 Uhr, kontrollierte die Polizeiinspektion Speyer im Rahmen einer Standkontrolle, ca. zwanzig Fahrzeuge in der Kurt-Schumacher-Straße. Mehr als die Hälfte der Fahrer und Fahrzeuge wurden beanstandet, insbesondere wegen Mängel am Fahrzeug oder nicht mitgeführter Gegenstände. Darüber hinaus fanden beratende Gespräche zur Steigerung der Verkehrssicherheit statt.

