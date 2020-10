Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden (46/1510) 15.10.2020, 16:00 Uhr

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Auffahrt zur B39, an der Anschlussstelle Speyer Süd, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Verkehrsunfall. Voraussichtlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 25-jähriger Skoda-Fahrer auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Mercedes eines 32-jährigen auf. Der Mercedesfahrer klagte im Anschluss über leichte Nackenschmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

