Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung im Birkenweg (61/1410) 14.10.2020; 20:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Mittwoch, 14.10.2020, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Birkenweg in Speyer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging ein 27-jähriger Täter seinen 43 Jahre alten Kontrahenten mit einer Flasche an und fügte ihm eine Platzwunde am Kopf zu. Der Verletzte wurde im Anschluss medizinisch in einem Krankenhaus der Stadt Speyer versorgt. Vor Ort befanden sich weitere augenscheinlich alkoholisierte Personen. Ein 22-jähriger musste im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Beamten der Polizei Speyer in Gewahrsam genommen werden, da er den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nachkam.

