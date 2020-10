Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht im Closweg (51/1410) 14.10.2020, 16:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Mittwoch, 14.10.2020, gegen 16:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Closweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Mazda 5 eines 72-jährigen Mannes beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und Angaben zum Unfallgeschehen und dem Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

