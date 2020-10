Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Parfüm aus Pkw entwendet, Täter ermittelt (26/1310)

Harthausen (ots)

11.10.2020

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus einem unverschlossen, in der Adolf-Kuntz-Straße parkenden Audi, ein im Fahrzeug abgelegtes Parfum im Wert von ca. 90 EUR entwendet. Der Geschädigte beanzeigte dies am Dienstag bei der Polizei und konnte gleichzeitig Hinweise auf einen Täterverdächtigen geben. Die daraufhin veranlassten polizeilichen Ermittlungen führten zu einem 15-jährigen aus Speyer, bei welchem das Parfüm des Geschädigten aufgefunden werden konnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl. Aufgrund der zeitlichen / örtlichen Nähe des Diebstahls zu drei Pkw-Einbrüchen, die sich in gleichem Zeitraum in Harthausen ereigneten (die Presse berichtete bereits), ermittelt die Polizei nun auch in diesen Strafverfahren gegen den 15-Jährigen als Tatverdächtigen.

