Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl in Gartencenter und Kinderspielwarengeschäft (45/1310)

Speyer (ots)

13.10.2020, 12:45 Uhr

Ein 31-jähriger Mann aus Speyer entwendete in einem Gartencenter in der Auestraße am Dienstag gegen 12:45 Uhr eine Flasche Met und eine Packung Batterien im Gesamtwert von 12EUR. Als er nach Passieren der Kasse vom Marktleiter auf die Tat angesprochen wurde, händigte er die unbezahlte Ware wieder aus. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten durch die Polizei konnte weiterhin ein neuwertiges Spielzeug im Wert von 10EUR bei diesem aufgefunden werden. Dieses hatte er nach eigenen Angaben zuvor in einem nahegelegenen Kinderspielwarengeschäft entwendet. Das Spielzeug wurde an das Geschäft ausgehändigt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen zweier Ladendiebstähle strafrechtlich verantworten.

