POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall durch Unachtsamkeit beim Aussteigen

Am Dienstagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es in der Ritterstraße zu einem Unfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin (42) und einem aus seinem Pkw aussteigenden Mann (25). Der 25-jährige öffnete die Fahrertür, als die Frau gerade an dem Fahrzeug vorbeifuhr. Sie stürzte durch die Berührung mit der Tür und zog sich eine Platzwunde an der Stirn und eine Gehirnerschütterung zu. Der Rettungsdienst hat sie in ein Krankenhaus gebracht.

