Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Statt Bremse Gaspedal betätigt, Unfallgegner leicht verletzt (60/1210)

Speyer (ots)

12.10.2020, 16:44 Uhr

Verletzungen an Schulter und Rippen erlitt ein 47-jähriger Mann aus dem Badischen, als er am Montagnachmittag aus der Mittelkonsole seines Fahrzeugs Zigaretten holen wollte. Sein VW Caddy stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Hilgardstraße. Just in dem Augenblick, in welchem sich der 47-Jährige in sein Fahrzeug beugte, fuhr ein 86-Jähriger BMW-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf das Heck des geparkten Pkw auf, weil der Fahrer statt der Bremse das Gaspedal betätigte. Der Nutzer des parkenden Fahrzeugs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 EUR.

