Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einfahrender Pkw übersieht Radfahrer und verletzt diesen leicht (60/1210)

Speyer (ots)

12.10.2020, 16:44 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer ereignete sich am Montag gegen 10:19 Uhr in der Iggelheimer Straße. Ein 56-jähriger Toyota-Fahrer aus Speyer wollte vom Parkplatz eines Discounters auf die Iggelheimer Straße ausfahren. Ein von rechts kommender 77-jähriger Radfahrer, welcher sich auf dem in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg befand, musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen. Das Vorderrad des Fahrrads geriet dabei unter den Pkw und wurde beschädigt. Der Radfahrer selbst erlitt eine leichte Oberschenkelverletzung. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell