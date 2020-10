Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kunde wird Bahnhofsgeschäft verwiesen und entwendet im Gehen Mix-Getränk aus Kühlschrank (38/1110)

Speyer (ots)

11.10.2020, 17:30 Uhr

Durch eine Mitarbeiterin eines im Bahnhofsgebäude ansässigen Geschäftes wurde ein 30-Jähriger Wohnsitzloser am Sonntagabend des Geschäftes verwiesen, weil sie ihn bereits aufgrund eines zurückliegenden Ladendiebstahls erkannte. In diesem Zusammenhang wurde dem Mann bereits ein Hausverbot erteilt. Der aktuellen Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, leistete der Mann zunächst keine Folge. Er fing an mit der Angestellten zu streiten und entnahm beim Verlassen des Geschäfts aus einem Kühlschrank ein Mix-Getränk im Wert von ca. 2 EUR, dass er nicht bezahlte. Der Beschuldigte konnte von einer Streife im Bereich des Bahnhofs angetroffen werden und zeigte sich geständig. Ihm wurde seitens der Polizei ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich ausgesprochen, dem er nachkam.

