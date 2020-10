Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Pkw-Aufbrüche in Harthausen (1830/1110)

Harthausen (ots)

10.10 - 11.10.2020, 20:00 - 18:00 Uhr

Von Samstag auf Sonntag machten sich unbekannte Täter an einem in der Adolf-Cuntz-Straße und zwei im Lehmgrubenweg in Harthausen geparkten Pkw zu schaffen. Auf unbekannte Weise verschafften der /die Täter sich jeweils Zutritt in die Fahrzeuge. In einem in der Adolf-Cuntz-Straße stehenden Hyundai i20 wurde das Fahrzeuginnere durchwühlt und einen 1 DM-Münze entwendet. Auch die beiden im Lehmgrubenweg betroffenen Pkw, ein Audi A4 und ein Chevrolet, waren augenscheinlich durchwühlt. Aus diesen fehlte jedoch nichts. Die Polizei sucht Zeugen denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

