Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Brandstiftung an PKW

Speyer (ots)

So., 11.10.2020, 02.20 Uhr. Zwei bislang unbekannte männliche Täter zündeten auf dem Parkplatz des Campingplatzes Thomashof mittels Brandbeschleuniger die Hinterreifen eines PKW an. Als ein Zeuge hinzukam, sind die Täter geflüchtet. Sie sollen ca. 1,80m groß gewesen sein und dunkel gekleidet. Einer der beiden soll eine Kappe getragen haben. Hinweise zu den beiden Brandstiftern nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



