Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub II

Speyer (ots)

So., 11.10.2020, 00.26 Uhr. Ein Räubertrio schlug am Dom gleich dreimal zu. Zunächst hatte einer der Drei ein Smartphone entwendet, welche auf der Sitzbank neben dem 23-jährigen Geschädigten lag. Anschließend liefen sie in den Domgarten.

Dort kamen ihnen zwei männliche Radfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren. Unter Vorhalt eines Messers wurde die beiden aufgefordert Handy und Geld auszuhändigen. Beim Fluchtversuch wurden sie von den Fahrrädern getreten und anschließend von den drei Räubern geschlagen und getreten. Geraubt wurden 10 Euro Bargeld und eine Musikbox im Wert von 100 Euro.

Zwei 18- und 21-jährige männliche Passanten wollten bei dem Eintreten auf die Geschädigten zu Hilfe eilen. Auch sie wurden dann mit dem Messer bedroht und aufgefordert, ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Als sie dem nicht nachkamen, wurde dem 18-jährigen das Messer in den Bauch gestoßen. Der 21-jährige wurde zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten. Er erlitt Kopfverletzungen.

Drei der Geschädigten mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Glücklicherweise erlitt keiner von ihnen lebensgefährliche Verletzungen.

Die Räuber wurden wie folgt beschrieben:

1. 17-19 Jahre alt, ca. 1,85m groß, südländischer Phänotyp, Oberlippenbart, dunkel gekleidet.

2. 20-25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, südländischer Phänotyp, kräftig, braune Jacke.

3. Kräftiger Typ, osteuropäischer Dialekt.

Hinweise zu den drei Räubern nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

