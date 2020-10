Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub I

Speyer (ots)

Sa., 10.10.2020, 21.35 Uhr. Zwei männliche Personen im Alter von 18 und 20 Jahren wurden in der Herdstraße von zwei bislang unbekannten Tätern zu Fuß eingeholt. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der Täter in dialektfreiem Deutsch die Taschen zu leeren. Die beiden Geschädigten händigten Geldbörse und Smartphone aus. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Königsplatz. Die Täter waren komplett schwarz gekleidet, hatten Kapuzen übergezogen und trugen einen weißen Mundschutz. Hinweise zu den beiden Räubern nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

