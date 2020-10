Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg/Berghausen - Scheibe an parkendem Pkw eingeschlagen und Geldbörse entwendet (36/1310)

Römerberg (ots)

13.10.2020, 14:30 - 15:00 Uhr

Unbekannte/r Täter schlug/en am Dienstag zwischen 14:30 - 15:00 Uhr die Seitenscheibe eines auf dem Friedhofsparkplatz Berghausen geparkten Toyota ein und entwendeten aus dem Inneren des Fahrzeugs eine orangefarbene Einkaufstasche mit Geldbeutel. Es wurden so ca. 120 EUR Bargeld und eine Bankkarte der Geschädigten erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich der Friedhofstraße in Berghausen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

