POL-IZ: 201112.3 Itzehoe: Verdacht der Drogenfahrt

Mittwochnachmittag hat eine Streife in Itzehoe einen Autofahrer kontrolliert, der allem Anschein nach unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 15.35 Uhr entschloss sich eine Streife, in der Straße Vor dem Delftor eine Verkehrskontrolle bei einem Passat durchzuführen, nachdem der Fahrer bei einem vorangegangenen Abbiegevorgang nicht geblinkt hatte. Die Beamten stoppten das Auto in Höhe der Hausnummer 8 und ließen sich die erforderlichen Papiere von dem 23-jährigen Fahrer zeigen - eine vorgeschriebene Warnweste und ein Warndreieck hatte der Betroffene nicht bei sich. Im Zuge der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes, bemerkten die Einsatzkräfte auffällig zuckende Pupillen, ein Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum. Einen Drogenvortest wollte der Itzehoer nicht absolvieren, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der 23-Jährige wird sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten müssen, so die Blutuntersuchung positiv verläuft.

