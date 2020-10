Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandgeschehen

53879 Euskirchen (ots)

Die Garage und die Waschküche eines Wohnhauses in der Leguanstraße gerieten am Dienstag (15.29 Uhr) auf unbekannte Weise in Brand. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Es wurde niemand verletzt.

