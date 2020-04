Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Kellerräume

Offenburg (ots)

Bislang Unbekannte erbeuteten bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße Tee und Schokolade. Zwischen Montagmittag und dem späten Montagabend verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zugang zu drei verschiedenen Kellerräumen. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten. die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/vd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell