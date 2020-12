Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin angefahren

Paderborn-WewerPaderborn-Wewer (ots)

(mb) Auf der Straße Lanfert ist am Dienstag eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Ein 23-jähriger Mercedes-A-Klasse-Fahrer fuhr gegen 18.35 Uhr in Richtung Alter Hellweg. Kurz vor der Einmündung Talweg wollte eine 47-jährige Frau die Wertstoff-Abfalltonne für die Müllabfuhr an die Straße stellen und wartete mit der Tonne am Straßenrand. Der Autofahrer prallte gegen die Mülltonne und die Fußgängerin stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei stelle fest, dass der 23-Jährige keinen Führerschein hatte und vermutlich unter Drogeneinwirkung stand. Der junge Fahrer musste mit zur Blutprobe und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

