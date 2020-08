Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Radfahrerin prallt gegen Fahrzeugtür -Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 1. August 2020, 20.55 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei Düsseldorf hielt ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Pkw an der Rather Straße / Spichernstraße am rechten Fahrbahnrand an, um kurz seinen Pkw zu verlassen. Als er die Fahrzeugtür seines VW öffnete, übersah er eine 45 Jahre alte Frau, die mit ihrem Fahrrad auf der Rather Straße in Richtung Münsterstraße unterwegs war. Die Radfahrerin prallte gegen die Tür, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

