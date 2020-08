Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Mann stirbt nach Messerangriff in Wohnung - Tatverdächtiger festgenommen - Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft

Samstag, 1. August 2020, 23 Uhr

Nachdem es gestern am späten Abend zu einem tödlichen Angriff auf einen 52 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Eller gekommen war, ermitteln nun die Staatsanwaltschaft und die Düsseldorfer Polizei wegen des Verdachts des Totschlags. Der Tatverdächtige, ein 47-jähriger Mitbewohner des Verstorbenen, konnte bereits festgenommen werden.

Gegen 23 Uhr erhielten die Beamten Kenntnis von einer schwer verletzten Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schweidnitzer Straße. Bei Eintreffen fanden die Polizisten einen leblos am Boden liegenden Mann vor, der äußere Verletzungen aufwies. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seitens der Rettungskräfte blieben erfolglos. Ermittlungen führten die Beamten zu einem 47 Jahre alten Tatverdächtigen aus Litauen, der mit dem nunmehr Verstorbenen und vier weiteren Männern in der Wohnung gelebt haben soll. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler der eingerichteten Mordkommission haben bereits mehrere Zeugen vernommen.

