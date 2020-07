Polizei Düsseldorf

POL-D: Schneller Fahndungserfolg nach versuchter Brandstiftung am Hauptbahnhof - 54 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen dauern an

Schneller Fahndungserfolg nach versuchter Brandstiftung am Hauptbahnhof - 54 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen dauern an

Nachdem es heute Morgen zu einer versuchten Brandstiftung an einem Ladenlokal im Hauptbahnhof gekommen war, konnten die Beamten der Düsseldorfer Polizei am Nachmittag einen Tatverdächtigen in der Nähe seiner Wohnanschrift in Düsseltal widerstandslos festnehmen. Der 54-jährige Deutsche wird derzeit im Polizeipräsidium vernommen. Eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik wird geprüft. Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat haben sich bislang nicht ergeben.

