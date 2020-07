Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Autobahnkreuz Mönchengladbach - Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Autobahnkreuz Mönchengladbach - Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Donnerstag, 30. August 2020, 17.12 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 49 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seiner Suzuki die A 61 in Fahrtrichtung Venlo. Im Autobahnkreuz Mönchengladbach wechselte er auf den Verteiler zur A 52 in Fahrtrichtung Essen und verlor dabei offensichtlich die Kontrolle über sein Krad. In der Folge kollidierte er mit der linksseitigen Schutzplanke und verletzte sich lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der linke Fahrstreifen des Abzweigs in Richtung Essen und die Fahrbahn in Richtung Venlo voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell