Polizei Düsseldorf

POL-D: Lichtenbroich -. Sechsjähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 1. August 2020, 21.15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenbroich gestern am späten Abend wurde ein Sechsjähriger verletzt, als er mit seinem Fahrrad einen Fußgängerüberweg überqueren wollte und mit einem Pkw kollidierte. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 53 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Touran den Volkardeyer Weg in Richtung Kieshecker Weg, als ein Junge mit seinem Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Autofahrer sah das Kind zu spät, leitete noch eine Bremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge prallte der Sechsjährige mit seinem Rad gegen die Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Vorsorglich wurde er in eine Klinik transportiert.

