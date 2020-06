Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Indoor-Plantage unterm Dach

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in einem Haus in der Verbandsgemeinde Weilerbach eine sogenannte Indoor-Plantage zur Aufzucht von Drogenpflanzen entdeckt und sichergestellt. Die Drogenfahnder vollstreckten gegen Mittag einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 37-jährigen Mannes, der ins Visier der Ermittler geraten war.

In der Dachgeschosswohnung konnten dann auch insgesamt 126 Marihuana-Pflanzen - die meisten davon noch recht klein - entdeckt und zusammen mit umfangreichem technischem Equipment der dazugehörigen Aufzuchtanlage sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den 37-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

